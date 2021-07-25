الصينيان تشين ولي يفوزان بالذهب في رفع الأثقال

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الصين ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال للرجال يوم الأحد بعد انتصار تشين ليجون ولي فابين في وزني 67 و61 كيلوجراما.

وبعد فوز تشيهوي هو بذهبية وزن 49 كيلوجراما يوم السبت، حصدت الصين كل الميداليات الذهبية الثلاث في رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو حتى الآن.

وفاز تشين بذهبيته الأولى بمجمع بلغ 332 كيلوجراما بفارق سبعة كيلوجرامات عن رقمه العالمي.

وحصل الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوزانو على الميدالية الفضية بمجموع بلغ 331 كيلوجراما بينما نال الإيطالي ميركو تساني البرونزية محققا 322 كيلوجراما.

وفاز الصيني لي بالذهبية وأمتع الجماهير في منتدى طوكيو الدولي بحركة "فلامنجو" التي يشتهر بها.

ونال الإندونيسي إيكو يولي إراوان الفضية، ليصبح الرباع البالغ من العمر 32 عاما الرياضي الأولمبي الأكثر تتويجا في بلاده بعد أن حصل على فضية في ريو وبرونزيتين في لندن وبكين. كما أصبح خامس رباع فقط في التاريخ يفوز بأربع ميداليات أولمبية.

وحصل القازاخستاني إيجور سون (22 عاما) على الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)













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