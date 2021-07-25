أمريكا تسقط أمام فرنسا وتتعرض لأول هزيمة في كرة السلة للرجال بالأولمبياد منذ 2004

أخبار اليابان





سايتاما (اليابان) (رويترز) - خسرت الولايات المتحدة 83-76 أمام فرنسا يوم الأحد ليتعرض الفريق الأمريكي لأول هزيمة في كرة السلة للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004.

وصعقت فرنسا الفريق الأمريكي في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية بكأس العالم 2019 وتفوقت مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في سايتاما بفضل 28 نقطة من إيفان فورنييه.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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