النرويج تحقق فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية في كرة يد السيدات

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طوكيو (رويترز) - بدأت النرويج سعيها نحو تحقيق ثالث ميدالية ذهبية أولمبية في كرة اليد للسيدات بالفوز 39-27 على كوريا الجنوبية يوم الأحد، بينما فرضت البرازيل التعادل 24-24 على اللجنة الأولمبية الروسية.

وهيمن الفريق النرويجي صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016 على الشوط الأول وتقدم 18-10 في المباراة التي جرت في المجموعة الأولى وكانت بمثابة إعادة لنهائي أولمبياد برشلونة 1992 الذي فاز به الفريق الكوري ليحقق ثاني ميدالية ذهبية في كرة اليد للسيدات.

ورفع الفريق النرويجي بطل أوروبا مستواه في الشوط الثاني وبدا أن المواجهة بين الفريقين الأكثر تتويجا في يد السيدات ستنتهي بنتيجة ساحقة، قبل أن تنتفض كوريا الجنوبية في الدقائق الأخيرة.

وقدم الفريق البرازيلي أداء دفاعيا قويا ليحبط اللجنة الأولمبية الروسية حاملة اللقب الأولمبي باستاد يويوجي الوطني في طوكيو، ولم يحالفه الحظ في تحقيق فوز مفاجئ في الثواني الأخيرة بعد إنقاذ رمية من برونا دي باولا.

وينافس الرياضيون الروس في الألعاب الأولمبية تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب عقوبات متعلقة بالمنشطات.

وأنزلت السويد الهزيمة بإسبانيا وصيفة بطل العالم 31-24 بينما حققت فرنسا، صاحبة فضية ريو، انتصارا صعبا 30-29 على المجر.

وبعد يوم واحد من تعرض اليابان صاحبة الضيافة لهزيمة ثقيلة أمام الدنمرك في منافسات الرجال، كانت بداية فريق السيدات محبطة وخسر 32-21 أمام هولندا.

وسجلت الهولندية لويس أبينج سبعة أهداف لصالح فريق بلادها الذي بلغ قبل نهائي أولمبياد ريو 2016.

وتألقت يوفانكا راديتسيفيتش لاعبة الجبل الأسود وسجلت 12 هدفا لتقود بلادها للفوز 33-22 على أنجولا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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