ليديكي وتيتموس وجها لوجه، وبيتي الأقرب لذهبية 100 متر صدرا في منافسات السباحة

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طوكيو (رويترز) - يمكن للسباحة للأمريكية كاتي ليديكي أن تحصد سادس ذهبية أولمبية لها يوم الاثنين في حال الفوز في مواجهتها التي طال انتظارها في سباق 400 متر حرة على الأسترالية أريارن تيتموس بطلة العالم.

وستكون المنافسة الكبيرة بين اللاعبتين في طوكيو واحدة بين أبرز منافسات صباح الاثنين، والذي من المحتمل أن تشهد أيضا فوز آدم بيتي بذهبية سباق 100 متر صدرا ودخوله التاريخ كأول سباح بريطاني يدافع عن لقب أولمبي.

وقالت ليديكي، التي فازت بأربع ذهبيات في ريو 2016 وواحدة في لندن 2012، "سيكون سباقا رائعا مع أريارن. متحمسة للغاية للفوز بسباق الغد".

وتدخل السباحة الأمريكية حاملة لقب سباق 400 متر وحاملة الرقم القياسي العالمي النهائي وهي صاحبة أفضل زمن في التصفيات.

وفازت تيتموس (20 عاما) بأريحية في التصفيات، وقالت "أعتقد أنني أملك المزيد من الطاقة من أجل خوض النهائي".

وكان من الممكن أن تكون ليديكي صاحبة الذهبية المضمونة يوم الاثنين، لكن هذه المكانة انتزعها منها بيتي حامل الرقم القياسي العالمي الذي حقق أرقاما أسرع من أي سباح اخر في هذا السباق.

وستسعى الولايات المتحدة مرة اخرى للفوز بميدالية في وقت لاحق من صباح الاثنين، بعدما تأهلت ثانية خلف إيطاليا في سباق أربعة في 100 متر حرة تتابع للرجال، بينما جاءت أستراليا في المركز الثالث.

وقد يكون سباق 100 متر فراشة للسيدات اللحظة المنتظرة لتشانغ يوفي أمل الصين في الفوز بميدالية، والأسرع في قبل النهائي، لكن الفرنسية ماري واتيل والأسترالية إيما ماكيون ستنافسان بقوة.

وستنافس أيضا على الذهبية السويدية سارة شيوستروم حاملة الرقم القياسي العالمي وحاملة اللقب، وكذلك الأمريكية توري هاسك والكندية ماجي ماكنيل.

وخضعت شيوستروم لجراحة إثر إصابتها بكسر في المرفق بعد انزلاقها على الجليد في فبراير شباط الماضي، والفوز بميدالية سيكون تحولا كبيرا في مشاركتها الأولمبية الرابعة.

وقالت بعد تصفيات يوم السبت "عندما بدأت في السباحة مرة اخرى عقب الجراحة، شعرت كأني ‭‭'‬‬لن أتمكن أبدا من السباحة مرة اخرى‭‭'‬‬. لم استطع فعل أي شيء. لذلك أشعر بفخر كبير للعودة مرة اخرى".

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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