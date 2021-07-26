البرازيل تتجاوز اختبارا صعبا أمام ثنائي تشيلي في الطائرة الشاطئية

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طوكيو (رويترز) - افتتح الثنائي البرازيلي برونو شميدت وإيفاندرو أوليفيرا مشاركتهما في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو 2020 بفوز صعب بالمجموعة الخامسة على الثنائي التشيلي المكون من أبناء العم ماركو وإيستبان جريمالت يوم الأحد.

وخسر الثنائي جريمالت، ماركو وإيستبان، بصعوبة 21-15 و16-21 و15-12.

وكان شميدت، الحاصل على ذهبية ريو 2016، أقصر لاعب في الملعب لكنه قدم أداء رائعا بفضل قوته ولياقته البدنية خاصة بلمساته على الشبكة.

وتميز زميله إيفاندرو، بطل العالم 2017 الذي يبلغ طوله 2.10 متر، بضربات الإرسال الساحقة.

وخضع الثنائي الإيطالي الحائز على فضية ريو والمؤلف من دانييلي لوبو وشريكه باولو نيكولاي لاختبار صعب أمام الثنائي الألماني كليمنس فيكلر ويوليوس توله في مباراة قوية.

وحسمت ألمانيا الشوط الأول، لكن إيطاليا انتفضت لتفوز بالمباراة 19-21 و21-19 و15-13.

وأصبح الأمريكي جاكوب جيب (45 عاما) أكبر لاعب كرة طائرة شاطئية يشارك في الأولمبياد عندما تغلب مع شريكه تري بورن على الثنائي الإيطالي الاخر المكون من إنريكو روسي وأدريان روريش 21-18 و21-19.

واحتاج جيب، الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة، لشريك جديد بعد استبعاد تايلور كراب عقب إصابته بفيروس كورونا.

وفاز الثنائي البولندي بيوتر كانتور وبارتوش وشاك على الثنائي الياباني المكون من يوسوكي كيشيجيما وكاتسوهيرو شيراتوري بمجموعتين مباشرتين 21-15 و21-14 في المجموعة السادسة.

وفي منافسات السيدات، فاز الثنائي الأسترالي المؤلف من ماريافي ديل سولار وتاليكوا كلانسي على ثنائي كوبا 21-15 و21-14 في المجموعة الخامسة.

وفاز ثنائي الولايات المتحدة المكون من أبريل روس وشريكتها أليكس كلينمان على الصين بمجموعتين مباشرتين 21-17 و21-19 ضمن المجموعة الثانية.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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