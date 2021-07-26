ليلارد يقول الفريق الأمريكي للسلة لا يشعر بالذعر عقب الخسارة المفاجئة من فرنسا

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(رويترز) - قال داميان ليلارد إن الفريق الأمريكي لكرة السلة للرجال لا يشعر بالذعر عقب الهزيمة من فرنسا يوم الأحد في أولمبياد طوكيو 2020، مما أثار التساؤلات بشأن إمكانية فوز المرشح الأول بالذهبية الأولمبية الرابعة على التوالي.

وفرط الفريق الأمريكي في تقدمه قرب النهاية ليخسر 83-76 بعد أداء ضعيف من ليلارد وكيفن دورانت وديفين بوكر.

وأبلغ ليلارد شبكة (ئي.إس.بي.إن) "أعتقد أننا نملك تاريخا من السيطرة والانتصارات. ولا ترى الفريق الأمريكي في كثير من الأحيان يخسر خاصة في البداية.

"سيصور الكثير من الناس ما حدث على أنه نهاية العالم، لكن نحن محترفون ونمثل بلادنا في الأولمبياد ويتعين علينا فعل ما هو ضروري لذلك. لا يزال بإمكاننا تحقيق ما جئنا إلى هنا من أجله".

وقال ليلارد، الذي يلعب لفريق بورتلاند تريل بليزرز، إن منتخب بلاده بحاجة للاسترخاء وتقديم أدائه المعتاد.

وأضاف "نحاول جاهدين تقديم الشيء الصحيح بدلا من أن نكون من نحن- أفضل لاعبين في دوري السلة الأمريكي للمحترفين".

وهذه الخسارة الأولى للفريق الأمريكي للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004 والسادسة فقط في تاريخه بالمسابقة.

وتأتي هذه الهزيمة بعد خسارة الفريق الأمريكي وديا أمام نيجيريا وأستراليا في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويستعد الفريق الأمريكي لمواجهة إيران يوم الأربعاء المقبل، بينما تلتقي فرنسا مع جمهورية التشيك ضمن المجموعة الأولى.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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