النرويجي بلومنفيلت ينتزع ذهبية منافسات الثلاثي الأولمبية

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من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - تألق النرويجي كريستيان بلومنفيلت قرب النهاية في مرحلة الركض، لينتزع الميدالية الذهبية في منافسات الثلاثي للرجال الأولمبية صباح يوم الاثنين.

وكان بلومنفيلت ضمن مجموعة كبيرة تضم حوالي 40 متسابقا خرجوا من سباق الدراجات البالغ طوله 40 كيلومترا في الوقت ذاته، لكنه واصل التقدم حتى تقلص العدد إلى ثلاثة متسابقين، قبل أن يهدي النرويج أول ميدالية في هذه الرياضة.

وأنهى البطل النرويجي البالغ عمره 27 عاما المنافسات في ساعة واحدة و45 دقيقة وأربع ثوان، وبفارق 11 ثانية عن أقرب منافسيه.

وقال بلومنفيلت "كنت أفكر في هذا التنافس على مدار سنوات عديدة. كنت هنا في اجازة منذ سنوات وكنت أقول لنفسي ‭‭'‬‬حسنا هدفك هو الفوز بالذهبية الأولمبية هنا في 2020‭‭'‬‬".

وحصل البريطاني أليكس يي (23 عاما) على الميدالية الفضية بعد أداء قوي في منافسات الركض، ليجعل بلاده الأنجح في تاريخ اللعبة منذ انضمامها لبرنامج الألعاب في 2000.

وقال يي "هذا أمر غريب حقا. أنا مجرد شخص عادي من جنوب شرق لندن. الأحلام تتحول إلى حقيقة. أشعر بسعادة هائلة".

وذهبت الميدالية البرونزية إلى النيوزيلندي هايدن وايلد، بعد الركض بسرعة فائقة، فيما احتل البريطاني جوني براونلي، صاحب فضية ألعاب 2016 وبرونزية 2012، المركز الخامس.

وانطلقت المنافسات بشكل غريب بعد بداية خاطئة ومحرجة حيث كان قارب التصوير يقف أمام مجموعة من السباحين لحظة القفز في خليج طوكيو. ومع انطلاق بعض السباحين بسرعة، حاولت قوارب مصاحبة اللحاق بهم واعتراض طريقهم للتوقف وإعادة ضربة البداية بعد عشر دقائق.

وتقام منافسات الثلاثي للسيدات يوم الثلاثاء.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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