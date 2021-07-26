الكندية ماكنيل تحرز ذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الكندية مارجريت ماكنيل ذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو بعدما سجلت 55.59 ثانية يوم الاثنين.

وحصلت الصينية تشانغ يوفي على الميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية إيما ماكيون الميدالية البرونزية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

الكندية مارجريت ماكنيل بعد فوزها بذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز
الكندية مارجريت ماكنيل بعد فوزها بذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز

الكندية مارجريت ماكنيل خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو يوم 24 يوليو تموز 2021. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز
الكندية مارجريت ماكنيل خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو يوم 24 يوليو تموز 2021. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز