الكندية ماكنيل تحرز ذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أحرزت الكندية مارجريت ماكنيل ذهبية سباق 100 متر فراشة للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو بعدما سجلت 55.59 ثانية يوم الاثنين.

وحصلت الصينية تشانغ يوفي على الميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية إيما ماكيون الميدالية البرونزية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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