اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن عن 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان





طوكيو (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الاثنين عن 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المتعلقة بالبطولة إلى 148.

وتقام الألعاب، التي انطلقت يوم الجمعة، بدون جماهير بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية حيث سجلت طوكيو 1763 إصابة جديدة يوم الأحد.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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