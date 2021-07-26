البريطاني بيتي يحرز ذهبية سباق 100 متر صدرا في السباحة

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طوكيو (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أحرز البريطاني آدم بيتي ذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونال الهولندي أرنو كامينجا الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الإيطالي نيكولو مارتنينجي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

البريطاني آدم بيتي بعد فوزه بذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز
البريطاني آدم بيتي بعد فوزه بذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: ماركو ديوريكا - رويترز

البريطاني آدم بيتي بعد فوزه بذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين.صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.
البريطاني آدم بيتي بعد فوزه بذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين.صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

البريطاني آدم بيتي قبل مشاركته في نصف نهائي سباق 100 متر صدر في طوكيو يوم الأحد. تصوير: أنطونيو برونيك - رويترز
البريطاني آدم بيتي قبل مشاركته في نصف نهائي سباق 100 متر صدر في طوكيو يوم الأحد. تصوير: أنطونيو برونيك - رويترز

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رويترز