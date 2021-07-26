البريطاني بيتي يحرز ذهبية سباق 100 متر صدرا في السباحة

أخبار اليابان

طوكيو (خدمة رويترز الرياضية العربية) - أحرز البريطاني آدم بيتي ذهبية سباق 100 متر صدرا للرجال في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونال الهولندي أرنو كامينجا الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الإيطالي نيكولو مارتنينجي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)













(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html