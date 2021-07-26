إسبانيا تتفوق على كوريا في أول مباراة لكرة السلة للسيدات

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سايتاما (اليابان) (رويترز) - فازت إسبانيا 73-69 على كوريا الجنوبية في بداية منافسات كرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

وساهمت أستو ندور بشكل واضح في انتصار إسبانيا بعدما سجلت 28 نقطة واستحوذت على عشر كرات مرتدة.

وقدمت كوريا الجنوبية، التي تشارك في هذه المسابقة لأول مرة منذ 2008، عرضا قويا أمام إسبانيا صاحبة فضية ألعاب ريو والتي كانت تتقدم بفارق نقطة واحدة قبل بدء الربع الأخير.

لكن إسبانيا بدأت الربع الرابع بقوة بتسجيل رمية ثلاثية ثم رمية ساحقة من ندور، وقبل أن تضيف اللاعبة ذاته رمية أخرى ناجحة ليصل الفارق إلى ثماني نقاط.

وسجلت الإسبانية لورا جيل رقمين مزدوجين حيث أحرزت 16 نقطة واستحوذت على 14 كرة مرتدة.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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