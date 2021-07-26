أوساكا تتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في منافسات التنس

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طوكيو (رويترز) - أرسلت اليابانية نعومي أوساكا رسالة تحذير إلى باقي المنافسات في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين بعدما فازت 6-3 و6-2 على فيكتوريا جولوبيتش لتبلغ الدور الثالث في منافسات فردي التنس للسيدات.

وتعيش اللاعبة اليابانية المصنفة الثانية حالة تألق هذا الأسبوع بعد العودة إلى المنافسات عقب توقف لمدة شهرين، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الواعدة الممثلة لليابان المضيفة للألعاب.

وسيمثل الفوز بالذهبية الأولمبية على أرضها تتويجا لجهودها لكنها لا تود التفكير بعيدا.

وقالت أوساكا "حسنا أنتم تعلمون أنه بكل تأكيد يعني لي الكثير الفوز بالذهبية هنا، لكني أدرك أنها عملية بناء".

وأضافت "أنتم تعرفون أن التنافس هنا بين أفضل لاعبات العالم، وأنا في الواقع لم ألعب منذ فترة، لذا أحاول التفكير في مباراة واحدة تلو الأخرى. في كل الأحوال أنا سعيدة جدا بالوجود هنا".

ولم تلعب أوساكا منذ انسحابها بعد الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة حيث أثارت جدلا بعد قرارها بعدم حضور المؤتمرات الصحفية الإلزامية خلال المسابقة في محاولة للحفاظ على صحتها النفسية.

وظهرت أوساكا في العلن لأول مرة منذ انسحابها عندما أوقدت المرجل الأولمبي في حفل افتتاح الألعاب يوم الجمعة في مهمة وصفتها بأنها نوع من أداء الواجب لليابان.

وقالت أوساكا "بكل أمانة لم أشعر بالضغط. بالنسبة لي شعرت بالإثارة وكان الأمر أشبه بأداء واجب وأشبه بشيء أريد تحقيقه".

ولم تواجه اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما مشكلة في مواجهة جولوبيتش وشقت طريقها بسهولة إلى المباراة التالية حيث ستلعب ضد الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وتأهلت لاعبات بارزات أيضا في منافسات الفردي، حيث واصلت باربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة نتائجها الإيجابية وفازت 6-2 و6-4 على الكندية الشابة ليلة أني فرنانديز.

كما فازت جاربين موجوروزا، الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، بنتيجة 6-3 و6-صفر على الصينية وانغ قيانغ.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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