الصين تقول إن أمريكا هي ”مبتكر الدبلوماسية القسرية“

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بكين (رويترز) - قال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان يوم الاثنين خلال اجتماعهما في مدينة تيانجين إن الولايات المتحدة هي ”مبتكر الدبلوماسية القسرية“

ونقل بيان على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت عن شيه قوله إن لإجراءات المضادة التي تتخذها الصين ضد واشنطن ”مشروعة ومنطقية“.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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