سلوفينيا تهزم الأرجنتين في ظهورها الأول في الأولمبياد

أخبار اليابان





من كريس جالاجر

طوكيو (رويترز) - فاز المنتخب السلوفيني لكرة السلة للرجال على نظيره الأرجنتيني 118-100 في ظهوره الأول في الأولمبياد يوم الاثنين بعد أن سجل لوكا دونتشيتش 48 نقطة ليقترب من تحطيم الرقم القياسي للنقاط في مباراة واحدة في المسابقة.

وربما تكون الأرجنتين الأفضل من منافستها أولمبيا بعد أن فازت بذهبية وبرونزية لكن سلوفينيا الوافد الجديد على المسابقة لم تشعر بأي رهبة وتقدمت مبكرا بفضل أربع رميات ثلاثية متتالية من بينها ثلاث سجلها دونتشيتش.

وبحلول نهاية الشوط الأول كان دونتشيتش قد سجل بالفعل 31 نقطة أي نحو نصف عدد نقاط فريقه ليتقدم 62-42 ولم يتراجع بعدها.

وسجل دونتشيتش ست رميات ثلاثية واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم خمس كرات حاسمة.

وقاد لويس سكولا الذي كان يشارك في الأولمبياد للمرة الخامسة مع الأرجنتين فريقه بتسجيل 23 نقطة.

وقال سكولا "كنت في غاية الحماس قبل ثلاث ساعات من الآن لكننا في موقف صعب حاليا. خسرنا مباراة مهمة بفارق كبير.

"لكن في نهاية اليوم أحاول الاستمتاع قدر الإمكان بالمشاركة في الألعاب بغض النظر عن المكسب أو الخسارة".

ويحمل البرازيلي أوسكار شميت الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة في مباراة واحدة برصيد 55 نقطة في 1988 أمام إسبانيا.

ويتساوى دونتشيتش في المركز الثاني برصيد 48 نقطة مع الأسترالي إيدي بالوبينسكاس الذي فعل ذلك في 1976.

وستلتقي سلوفينيا مع اليابان صاحبة الضيافة يوم الخميس بينما ستقابل الأرجنتين منافستها إسبانيا. وستلعب اليابان وإسبانيا في وقت لاحق يوم الاثنين.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html