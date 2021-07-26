هانكوك وإنجليش يفوزان بذهبية أطباق الاسكيت في الرماية بألعاب طوكيو

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طوكيو (رويترز) - فاز الرامي الأمريكي فينسنت هانكوك بذهبية أطباق الاسكيت للرجال للمرة الثالثة في تاريخه في ألعاب طوكيو يوم الاثنين.

وفاز هانكوك باللقب في بكين 2008 ولندن 2012 وتفوق على الدنمركي يسبر هانسن الذي نال الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب الكويتي عبد الله الرشيدي.

وفي وقت سابق يوم الاثنين فازت الرامية الأمريكية امبر إنجليش بذهبية أطباق الاسكيت للسيدات.

ونالت الإيطالية ديانا باكوسي الفضية بينما حصلت الصينية وي مينغ على البرونزية.

وفازت إنجليش (31 عاما) باللقب بعد أن سجلت رقما قياسيا أولمبيا بعد أن تفوقت على باكوسي حاملة اللقب.

وقالت إنجليش "السعادة لا تسعني بهذه النتيجة والأداء اليوم" مضيفة أنها شعرت بالتوتر في البداية.

ولم تنجح كيارا كاينيرو، التي فازت باللقب في بكين في 2008 واحتلت المركز الثاني خلف مواطنتها باكوسي في ريو قبل خمس سنوات، في عبور الجولة التأهيلية.

كما لم تنجح السلوفاكية دانكا بارتيكوفا الحاصلة على برونزية دورة لندن في بلوغ الجولة النهائية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)









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