بريطانيا تفوز بذهبية القفز المتزامن من منصة ثابتة لمسافة عشرة أمتار للرجال

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طوكيو (رويترز) - حققت بريطانيا فوزا باهرا في مسابقة القفز المتزامن من منصة ثابتة لمسافة عشرة أمتار للرجال في مسابقة الغطس في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لتنهي هيمنة الصين على المسابقة.

وفازت الصين بالذهب في هذه المسابقة في آخر أربع دورات أولمبية لكنها ارتكبت أخطاء مكلفة يوم الاثنين لتضيع الفرصة من الثنائي كاو يوان وتشين آيسن بعد أن فاز توماس دالي المشارك في الأولمبياد أربع مرات وشريكه الجديد ماتي لي باللقب.

وسجل الثنائي البريطاني مجموع نقاط 471.81 متفوقا بنحو نقطة على الثنائي الصيني كاو وتشين اللذين نالا الفضية بينما حصل الثنائي ألكسندر بوندار وفيكتور مينيباييف على البرونزية تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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