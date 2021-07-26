انسحاب ثنائي هولندي من مسابقة زوجي تنس الرجال في طوكيو بعد إصابة لاعب بكورونا

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طوكيو (رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين أن ثنائي مسابقة زوجي الرجال الهولندي انسحب من ألعاب طوكيو بعد إصابة اللاعب جان جوليان روجر بكوفيد-19.

وروجر هو أول لاعب تنس وسادس عضو في بعثة هولندا يصاب بكورونا حتى الآن.

وقال الاتحاد الدولي إن روجر وشريكه ويسلي كولهوف يخضعان حاليا للعزل الذاتي.

وصعد الثنائي المنافس ماركوس دانييل ومايكل فينوس من نيوزيلندا إلى دور الثمانية بدون لعب.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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