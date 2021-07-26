كوريا الجنوبية تفوز بذهبية فرق الرجال في القوس والسهم

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت كوريا الجنوبية بذهبية فرق الرجال للقوس والسهم في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لتواصل هيمنتها وتفوز بثالث ذهبية لها في المسابقة في العاصمة اليابانية.

وحصلت تايوان على الفضية بينما نالت اليابان صاحبة الضيافة البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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