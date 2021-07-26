كوريا الجنوبية تفوز بذهبية فرق الرجال في القوس والسهم

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مراسم تقليد فريق كوريا الجنوبية بالميداليات الذهبية وتقليد فريق تايوان الميداليات الفضية وفريق اليابان بالميداليات البرونزية في منافسات فرق الرجال للقوس والسهم في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: كلوده كيلكوين - رويترز.
مراسم تقليد فريق كوريا الجنوبية بالميداليات الذهبية وتقليد فريق تايوان الميداليات الفضية وفريق اليابان بالميداليات البرونزية في منافسات فرق الرجال للقوس والسهم في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير: كلوده كيلكوين - رويترز.

طوكيو (رويترز) - فازت كوريا الجنوبية بذهبية فرق الرجال للقوس والسهم في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لتواصل هيمنتها وتفوز بثالث ذهبية لها في المسابقة في العاصمة اليابانية.

وحصلت تايوان على الفضية بينما نالت اليابان صاحبة الضيافة البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز