سافسيك يفوز بأول ذهبية لسلوفينيا في مسابقة الكانوي المتعرج

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طوكيو (رويترز) - نال بنيامين سافسيك أول ميدالية ذهبية لسلوفينيا في مسابقة الكانوي المتعرج للرجال في ألعاب طوكيو يوم الاثنين بعد أن تفوق بفارق نحو أربع ثوان على أقرب مطارديه.

ونال التشيكي لوكاس روهان الفضية بينما حصل الألماني سيدريس تاسياديس، الذي حل وصيفا للبطل في 2012، على الميدالية البرونزية.

وأنهى فوز سافسيك هيمنة سلوفاكيا وفرنسا على المسابقة. وفاز البلدان بكل الميداليات الذهبية فيما بينهما منذ ألعاب أتلانتا 1996.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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