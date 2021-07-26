جياكوفا تفوز بذهبية وزن أقل من 57 كيلوجراما للسيدات في الجودو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت نورا جياكوفا القادمة من كوسوفو بذهبية وزن أقل من 57 كيلوجراما للسيدات في منافسات الجودو في ألعاب طوكيو يوم الاثنين بعد تفوقها على الفرنسية سارة ليوني سيزيك في النهائي.

وذهبت البرونزية إلى اليابانية تسوكازا يوشيدا والكندية جيسيكا كليمكايت اللتين فازتا بأول ميدالية أولمبية في مشوارهما.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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