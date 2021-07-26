الياباني أونو يفوز بذهبية وزن 73 كيلوجراما للرجال في الجودو في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - فاز الياباني شوهي أونو بذهبية وزن 73 كيلوجراما للرجال في منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين بعد تفوقه على لاشا شافداتواشفيلي من جورجيا في النهائي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكوري الجنوبي تشانجريم آن والمنغولي تسوجتباتار تسيند-أوتشير وهي أول ميدالية أولمبية في مشوارهما.

وفازت اليابانية تسوكازا يوشيدا بميدالية برونزية في وزن أقل من 57 كيلوجراما للسيدات بعد تفوقها على منافسة أخرى من جورجيا هي ايتيري ليبارتلياني.

وفاز أونو بالفعل بثلاثة ألقاب في بطولة العالم والذهبية الأولمبية في ريو 2016 ويبقى دون هزيمة في المنافسات الدولية منذ 2015.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)









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