بوزدنياكوفا تفوز بذهبية فردي السيدات في مسابقة السيف بأولمبياد طوكيو

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طوكيو (رويترز) - فازت صوفيا بوزدنياكوفا التي تنافس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية فردي السيدات في مسابقة السيف ضمن منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو يوم الاثنين.

ونالت صوفيا فيليكايا، التي تنافس أيضا تحت نفس العلم الميدالية الفضية، بينما حصلت الفرنسية مانون برونيه على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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