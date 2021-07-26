تشيونغ يفوز بذهبية فردي سلاح الشيش للرجال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز تشيونغ كا لونغ من هونج كونج بذهبية فردي سلاح الشيش للرجال في منافسات المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو يوم الاثنين.

ونال الإيطالي دانييلي جاروتسو الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب التشيكي ألكسندر شوبنيتش.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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