روسيا تحبط انتفاضة آسيوية لتفوز بذهبية فرق الرجال في الجمباز

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طوكيو (رويترز) - حققت روسيا الميدالية الذهبية الأولى في منافسات الجمباز بألعاب طوكيو يوم الاثنين بعد أن أحبطت انتفاضة آسيوية متأخرة لتفوز بمسابقة فرق الرجال.

وينافس الرياضيون الروس في طوكيو تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية لحرمان البلاد من المنافسة تحت علمها ونشيدها الوطني بسبب مخالفات للوائح المنشطات.

وحقق الفريق الروسي 262.500 نقطة في الأجهزة الستة ليتصدر منصة التتويج لأول مرة منذ ألعاب أتلانتا في 1996.

وبقيادة نيكيتا ناجورني وأرتور دالالويان اللذين فازا بألقاب مسابقة كل الأجهزة في بطولة العالم أنهى فريق اللجنة الأولمبية الروسية المسابقة متفوقا بفارق 0.103 نقطة على اليابان حاملة اللقب.

وحصلت الصين على البرونزية للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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