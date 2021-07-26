دياز تفوز بأول ذهبية أولمبية للفلبين

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طوكيو (رويترز) - أصبحت الرباعة الفلبينية هيديلي دياز يوم الاثنين أول فائزة بميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ بلادها بعد تفوقها في وزن 55 كيلوجراما في منافسات رفع الأثقال للسيدات في ألعاب طوكيو.

وفي المشاركة الرابعة لها في الأولمبياد حققت الرباعة البالغ عمرها 30 عاما 224 كيلوجراما في المجموع لتسجل رقما قياسيا أولمبيا.

ونالت الصينية لياو كيويون، التي أخفقت في معادلة رقمها القياسي العالمي، الفضية بعد أن حققت 223 كيلوجراما في المجموع بينما حصلت رباعة قازاخستان زولفيا تشينشانلو على البرونزية بمجموع 213 كيلوجراما.

وفازت تشينشانلو بالذهبية في ألعاب لندن 2012 لكن في 2016 تم تجريدها من ميدالية بعد أن أخفقت في اختبارات منشطات بعد إعادة فحص عينات.

وبعد أن أدت المحاولة الأخيرة في مسابقة متكافئة للغاية أخفت دياز وجهها بيدها وأجهشت بالبكاء قبل أن تعانق مدربيها.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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