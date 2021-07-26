الكرواتية يليتش تفوز بذهبية وزن 67 كيلوجراما في التايكوندو

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الكرواتية ماتيا يليتش بعدما حققت ذهبية وزن 67 كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير مراد سيزار - رويترز.
الكرواتية ماتيا يليتش بعدما حققت ذهبية وزن 67 كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين. تصوير مراد سيزار - رويترز.

تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت الكرواتية ماتيا يليتش على البريطانية لورين وليامز لتحقق ذهبية وزن 67 كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونالت روث جباجبي القادمة من ساحل العاج والمصرية هداية ملاك البرونزية وهي الثانية لهما على التوالي.

وكانت هداية أحرزت برونزية وزن 57 كيلوجراما في ريو قبل خمسة أعوام.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز