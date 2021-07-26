الكرواتية يليتش تفوز بذهبية وزن 67 كيلوجراما في التايكوندو

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تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت الكرواتية ماتيا يليتش على البريطانية لورين وليامز لتحقق ذهبية وزن 67 كيلوجراما للسيدات ضمن منافسات التايكوندو في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونالت روث جباجبي القادمة من ساحل العاج والمصرية هداية ملاك البرونزية وهي الثانية لهما على التوالي.

وكانت هداية أحرزت برونزية وزن 57 كيلوجراما في ريو قبل خمسة أعوام.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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