اليابان تفوز بذهبية الزوجي المختلط في تنس الطاولة

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طوكيو (رويترز) - تفوق الثنائي الياباني جون ميزوتاني وميما إيتو على الثنائي الصيني تشو تشين وليو شيوين ليفوزا بذهبية الزوجي المختلط في مسابقة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونال الثنائي التايواني لين يون جو وتشينغ آي تشينغ البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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