تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فيتنام ترتفع 3.8% في 7 أشهر إلى 10.5 مليار دولار

أخبار اليابان

هانوي (رويترز) - قالت وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام يوم الاثنين إن البلد الآسيوي تلقى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.5 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة 3.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشير إلى حجم التدفقات الاستثمارية في المستقبل، هبطت 11.1 بالمئة إلى 16.7 مليار دولار.

وجاءت سنغافورة كأكبر مصدر لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، تلتها اليابان وكوريا الجنوبية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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