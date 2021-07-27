منجيزا سيعود لتدريبات إسبانيا وسيبايوس ينتظر

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مدريد (رويترز) - أكدت إسبانيا يوم الاثنين أن المدافع أوسكار منجيزا سيعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة الأرجنتين بالمجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وتعرض مدافع برشلونة لإصابة عضلية خلال تعادل إسبانيا بدون أهداف مع مصر في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي وغادر الملعب في أول نصف ساعة.

لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما تعافى بشكل جيد ويستعد للعودة للتشكيلة الأساسية.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان "خضع أوسكار منجيزا لفحص أظهر تعافيه جيدا من إصابته العضلية وسيعود للتدريبات الجماعية مع بقية الفريق غدا".

وسيغيب زميله داني سيبايوس عن المواجهة التي ستحسم إمكانية تأهل إسبانيا لأدوار خروج المغلوب.

وأضاف البيان "خضع اللاعب لفحص أكد وجود التواء من الدرجة الثانية في الكاحل كما توقع الفريق الطبي والبدني".

وتابع "يتطور بشكل جيد واذا استمر بهذا النهج فليس من المستبعد مشاركته في مباريات لاحقة بالبطولة".

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة بأربع نقاط من مباراتين وستتأهل لدور الثمانية اذا تجنبت الهزيمة من الأرجنتين.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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