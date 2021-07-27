صالح الشرباتي الحاصل على الميدالية الفضية للأردن سعيد بذهبية صديقه الروسي

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الأردني صاالح الشرباتي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 - التايكوندو - وزن خفيف للرجال 68-80 كغم - أثناء حفل توزيع الميداليات، تشيبا، اليابان - 26 يوليو/ تموز 2021. رويترز/ مراد سيزر.

تشيبا (اليابان) (رويترز) - قال صالح الشرباتي الحاصل على الميدالية الفضية في التايكوندو الأردني إنه سعيد بفوز الروسي مكسيم خرامتكوف في المباراة النهائية لوزن تحت 80 كلغ يوم الاثنين واصفا خصمه بأنه ”شقيق“ يستحق الجائزة.

قال الشاب البالغ من العمر 22 عامًا: ”إنه قوي جدًا“. ”لقد تدربت معه كثيرًا في الأردن؛ نحن مثل الاخوة.

”أنا سعيد حقًا من أجله وأنا سعيد بالفضية هذه المرة. قال: في (أولمبياد باريس عام 2024) أريد الحصول على الذهب.

كانت ميدالية الشرباتي الأولمبية هي الثانية فقط لبلاده بعد ذهبية أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو، وكذلك في الرياضة القتالية الكورية.

فاز خرامتكوف بشكل مريح بالمباراة 20-9 لفريق اللجنة الأولمبية الروسية.

بمجرد أن بدا الجرس الأخير، علت على وجهي اللاعبين ابتسامة مريحة واحتضن بعضهما البعض.

وقال خرامتكوف صاحب التصنيف الأعلى في وقت لاحق إنه نظر في عيون الشرباتي قبل لحظات من انتهاء المباراة، وخلص إلى أن صديقه كان متعبًا واعتقد أن ”الميدالية الفضية لا بأس بها“.

لقد كان انتصارًا عاطفيًا بشكل خاص لخرامتكوف، الذي توفيت والدته قبل ستة أشهر.

عندما سئل عن كيفية تعامله مع المباراة قال ”لم أفكر أبدًا في الاستسلام“.

أرادت والدتي أن ترى ميدالية ذهبية في يدي لذا كان عليّ أن أحضرها. وقد حصلت الآن على واحدة من أجلها ”.

(من إعداد تشانغ ران كيم، تحرير كين فيريس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية الترجمة من إعداد nippon.com)