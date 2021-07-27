هيئة أمريكية: يجب على الشركات الصينية المدرجة في أمريكا الكشف عن مخاطر التدخل الحكومي

أخبار اليابان

واشنطن (رويترز) - قالت مسؤولة كبيرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين إنه يتعين على الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية الكشف عن مخاطر تدخل الحكومة الصينية في أعمالها كجزء من التزامات الإفصاح المنتظمة.

وتعليقات أليسون لي هي الأولى من نوعها لمسؤول في الهيئة منذ أن بدأت هيئات تنظيمية صينية تحقيقا إلكترونيا موسعا بشأن عملاق نقل الركاب ديدي جلوبال الأسبوع الماضي، بعد أيام من إدراج الشركة في بورصة نيويورك بقيمة 4.4 مليار دولار، أدى إلى محو 25 بالمئة من سعر سهمها.

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات صارمة ضد شركات صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة.

وقالت لي، التي شغلت منصب رئيس الهيئة بالوكالة في الفترة من أواخر يناير كانون الثاني إلى منتصف أبريل نيسان، في مقابلة مع رويترز ”يجب على الشركات العامة الكشف عن المخاطر الكبيرة التي ربما تنطوي في بعض الأحيان على مخاطر تتعلق بالبيئة التنظيمية والإجراءات المحتملة من قبل الحكومة الصينية، وذلك بالنسبة لجهات الإصدار التي تتخذ من الصين مقرا لها“.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الهيئات التنظيمية طالبت ديدي بتأخير طرحها العام الأولي ومعالجة أمنها الإلكتروني. وقالت الشركة إنها لم تكن على علم بهذا التحقيق قبل إدراجها.

وأحجمت لي عن التعقيب بشأن ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد فتحت تحقيقا مع ديدي لاحتمال عدم الإفصاح.

وقالت ”يجب أن نركز دائما على ضمان إطلاع المستثمرين بشكل كامل على المخاطر المادية، مثل المخاطر التي شهدناها في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالصين“.

وقال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سياسة الهيئة تلزمها بإجراء تحقيقاتها على أساس سري وإنها لا تعترف بوجود أو عدم وجود أي تحقيق ما لم يتم توجيه اتهامات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html