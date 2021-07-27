العقود الآجلة الأمريكية للغاز تسجل أعلى مستوى في 31 شهرا بفعل توقعات لطقس حار

أخبار اليابان

(رويترز) - سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أعلى مستوى لها في 31 شهرا يوم الاثنين بفعل توقعات بزيادة في الطلب هذا الأسبوع مع توقع بقاء الأحوال الجوية أكثر حرارة من المعتاد على الأقل حتى منتصف أغسطس أب.

وارتفعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 4.2 سنت، أو 1.0 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 4.102 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ ديسمبر كانون الأول 2018 لسادس جلسة على التوالي.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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