تسلا تعلن عن أرباح وإيرادات للربع/2 تتجاوز التوقعات

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت تسلا لصناعة السيارات الكهربائية يوم الاثنين عن أرباح وإيرادات للربع الثاني من العام فاقت توقعات وول ستريت، إذ غطت تسليمات قياسية على تأثير نقص عالمي في الرقائق والمواد الخام.

وصعد سهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم 2.2 بالمئة إلى 657.62 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

وقالت الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات قفزت 98.1 بالمئة إلى 11.96 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران من 6.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي عندما أغلقت مصنعها في الولايات المتحدة لأكثر من ستة أسابيع بسبب أوامر محلية للعزل العام بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.

وكان محللون قد توقعوا إيرادات عند حوالي 11.3 مليار دولار، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وسجلت تسلا أرباحا بلغت 1.14 مليار دولار، أو 1.45 دولار للسهم، في الربع الثاني، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين البالغة 98 سنتا للسهم.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html