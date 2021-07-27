دافي تفوز بمنافسات الثلاثي وتهدي برمودا أول ذهبية في تاريخها

أخبار اليابان





(لإضافة تفاصيل ومقتبسات رئيس وزراء برمودا)

من ميتش فيليبس

طوكيو (رويترز) - حققت فلورا دافي إنجازا تاريخيا لبرمودا وأهدت بلادها أول ذهبية أولمبية لها على الإطلاق بعدما قدمت عرضا رائعا وأحرزت لقب منافسات الثلاثي للسيدات في أولمبياد طوكيو صباح يوم الثلاثاء.

وكانت دافي (33 عاما) ضمن مجموعة من سبع متسابقات تصدرن مرحلة الدراجات الممتدة على مدار 40 كيلومترا، لكنها فرضت سيطرتها على التنافس بعد أداء مذهل في مرحلة الركض لمسافة عشرة كيلومترات، وأنهت السباق في ساعة واحدة و55 دقيقة و36 ثانية.

وتعافت البريطانية جورجيا تيلور-براون من مشكلة في إطار الدراجة قرب نهاية المسافة وانتزعت الميدالية الفضية بفارق 74 ثانية عن الصدارة، لتسير على خطى مواطنها أليكس يي الذي احتل المركز الثاني في منافسات الرجال يوم الاثنين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكية كيتي زيفيرس بطلة العالم 2019.

ويمثل الفوز باللقب تتويجا لجهود دافي في مشاركتها الرابعة بالأولمبياد، حيث أصبحت صاحبة ثاني ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها بعدما فاز كليرنس هيل ببرونزية الوزن الثقيل في الملاكمة 1976.

وأرسل ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا تهنئته عبر تويتر وكتب "عملت بجدية كبيرة وجعلت الجزيرة كلها تشعر بالفخر".

وكانت دافي من المرشحات لحصد اللقب في أولمبياد ريو 2016، لكنها فشلت في ترك بصمة واحتلت المركز الثامن، ورغم أنها أنهت ذلك العام بالفوز بثلاثة ألقاب عالمية في منافسات مختلفة للثلاثي، فإنها كانت ترغب بشدة في اللقب الأولمبي.

وغابت دافي عن أغلب منافسات 2018 بسبب إصابة خطيرة في الساق، وزاد الضغط عليها لكن رغم المشاركة في منافسات محدودة هذا الموسم، فإنها كانت جاهزة تماما خلال الركض في شوارع طوكيو.

وتأجلت بداية منافسات الثلاثي لمدة 15 دقيقة بسبب الأجواء العاصفة في طوكيو، وتغير الموعد إلى الساعة السادسة و45 صباحا بالتوقيت المحلي (2145 بتوقيت جرينتش).

وسقطت دافي أرضا بعد الوصول إلى خط النهاية واحتفلت باللقب بالتلويح بقبضة يدها.

وتختتم منافسات الثلاثي بإقامة سباق التتابع المختلط يوم السبت المقبل.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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