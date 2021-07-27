دين وسكوت يهديان بريطانيا أول مركزين بسباق 200 متر حرة في السباحة

أخبار اليابان

من سايمون إيفانز

طوكيو (رويترز) - أحرز البريطاني توم دين ذهبية سباق 200 متر حرة للرجال في منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء، ليقود بلاده للهيمنة على أول مركزين بعدما نال دنكان سكوت الميدالية الفضية.

وأنهى دين السباق في دقيقة واحدة و44.22 ثانية، وبفارق 0.04 ثانية عن مواطنه سكوت.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى البرازيلي فرناندو شيفر.

وكان الكوري الجنوبي هوانج سون-وو في طريقه لتحطيم الرقم العالمي بعد أول 100 متر، لكنه تراجع بشدة واحتل المركز السابع، بينما تقدم الثنائي البريطاني إلى الصدارة.

ومنح دين (21 عاما) الذهبية الثانية لبريطانيا في السباحة في طوكيو بعدما أحرز آدم بيتي لقب سباق 100 متر صدرا يوم الاثنين.

وقال دين "كنت أدرك أن الصراع سيكون عنيفا. لم أكن أعرف ما سيحدث من المشاركين، بل خضت السباق وهكذا سارت الأمور".

وكان سكوت يملك أفضلية ضئيلة على دين في التصنيف قبل انطلاق الألعاب، وتأهل بزمن أفضل، لكنه أبدى سعادته بأداء زميله.

وقال سكوت "تحية هائلة إلى توم دين. هذا لا يصدق. بطل أولمبي.. من الرائع أن يكون بوسعي القول إنه زميل رائع خارج حوض السباحة".

وهذه أول مرة منذ 1908 يصعد فيها سباحان بريطانيان إلى منصة التتويج الأولمبية معا ضمن منافسات فردي الرجال.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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