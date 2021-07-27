ريلوف يضع حدا للغياب الروسي عن التتويج في السباحة بذهبية 100 متر ظهرا

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طوكيو (رويترز) - وضع الروسي يفجيني ريلوف حدا لصيام بلاده عن الميداليات الذهبية في السباحة وتفوق على منافسيه ومن بينهم حامل اللقب الأمريكي رايان ميرفي في سباق 100 متر ظهرا المثير بأولمبياد طوكيو الذي تحددت نتيجته في اللحظات الأخيرة.

ولمس ريلوف الحائط أولا متفوقا على مواطنه الروسي كليمنت كوليسنيكوف بزمن بلغ 51.98 ثانية بعد أن سبح من الحارة الثانية ليتغلب على زميله الذي احتل المركز الثاني مسجلا 52 ثانية بينما جاء ميرفي في المركز الثالث وسجل 52.19 ثانية.

وهذه أول مرة يحرز فيها سباح روسي ميدالية ذهبية في السباحة في الأولمبياد منذ أتلانتا 1996 عندما حقق كل من ألكسندر بوبوف ودينيس بانكراتوف ذهبيتين.

وشارك ريلوف (24 عاما) في الألعاب الأولمبية لأول مرة في ريو حيث احتل المركز السادس في سباق 100 متر ظهرا ونال برونزية سباق 200 متر ظهرا.

ويخوض ريلوف، الذي بدأ ممارسة السباحة وعمره ستة أعوام في مدينة نوفوترويتسك الروسية، سباق 200 متر ظهرا في طوكيو يوم الأربعاء.

وينافس الرياضيون الروس تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد طوكيو كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب فضائح المنشطات.

(إعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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