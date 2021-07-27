الأسترالية ماكيون تحرز ذهبية سباق 100 متر ظهرا بالسباحة

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من مارتن بيتي

طوكيو (رويترز) - نالت الأسترالية كايلي ماكيون ميداليتها الذهبية الأولمبية الأولى يوم الثلاثاء بعد انتفاضة قوية خلال سباق 100 متر ظهرا للسيدات في السباحة بألعاب طوكيو، وكانت قريبة من تحطيم رقمها العالمي.

وتقدمت الكندية كايلي ماس بشكل رائع في البداية، وحافظت على التفوق بعد الوصول إلى منتصف المسافة، لكن ماكيون عادت بقوة وأنهت السباق في 57.47 ثانية.

ونالت ماس الميدالية الفضية بعدما سجلت 57.72 ثانية، بينما فازت الأمريكية ريجان سميث بالبرونزية بزمن 58.05 ثانية.

وكانت ماكيون على بُعد 0.02 ثانية عن رقمها العالمي الذي سجلته خلال التصفيات الأسترالية في يونيو حزيران الماضي.

وواصلت ماكيون، المدفوعة بذكرى رحيل والدها، مسيرتها الرائعة هذا العام، ما جعلها المصنفة الأولى في ثلاثة سباقات في طوكيو، رغم أنها اضطرت إلى الانسحاب من أحد السباقات بسبب الجدول المضغوط.

وردا على سؤال حول استعداداتها، قالت البطلة الأسترالية "ليس من المهم ما حدث، فلكل شخص مسيرته. ما حدث أني تعرضت لأوقات صعبة".

وأضافت "كنت أشعر بالألم في ساقي في آخر 20 مترا... أشعر بالامتنان أني نجحت في الدخول بالروح الإيجابية التي امتلكتها".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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