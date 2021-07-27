الأمريكية جاكوبي تحرز ذهبية سباق 100 متر صدرا في السباحة

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السبّاحة الأمريكية ليديا جاكوبي خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 يوم الاثنين. صورة حصلت عليها رويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.
السبّاحة الأمريكية ليديا جاكوبي خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 يوم الاثنين. صورة حصلت عليها رويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

طوكيو (رويترز) - أحرزت الأمريكية ليديا جاكوبي ذهبية سباق 100 متر صدرا للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونالت الجنوب أفريقية تاتيانا شوينميكر الميدالية الفضية، بينما حصلت الأمريكية ليلي كينج على الميدالية البرونزية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز