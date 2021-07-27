الأمريكية جاكوبي تحرز ذهبية سباق 100 متر صدرا في السباحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرزت الأمريكية ليديا جاكوبي ذهبية سباق 100 متر صدرا للسيدات في السباحة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونالت الجنوب أفريقية تاتيانا شوينميكر الميدالية الفضية، بينما حصلت الأمريكية ليلي كينج على الميدالية البرونزية.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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