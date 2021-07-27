الصين تحرز ذهبية مسدس ضغط الهواء من 10 أمتار للفرق المختلطة

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طوكيو (رويترز) - أحرز الثنائي الصيني جيانغ رانشين وبانغ وي الميدالية الذهبية في منافسات مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للفرق المختلطة في الرماية بأولمبياد طوكيو بعد التفوق على ثنائي روسي يوم الثلاثاء.

وفاز الصينيان 16-14 على الثنائي الروسي المكون من البطلة الأولمبية المتوجة مؤخرا في منافسات الفردي فيتالينا باتساراشكينا وزميلها أرتيم تشيرنوسوف.

وانتفض جيانغ وبانغ، الفائزان بميداليتين برونزيتين في منافسات الفردي في ألعاب طوكيو، بعد التأخر 8-4، وتقدما 14-10 قبل أن يدرك الثنائي الروسي التعادل بعد ذلك.

وحافظ الثنائي الصيني على هدوئه ليصل إلى النقطة 16 الحاسمة وينتزع الميدالية الذهبية.

وينافس الرياضيون الروس في طوكيو تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية كجزء من عقوبات مفروضة بسبب عدة فضائح للمنشطات.

وفازت أوكرانيا بمباراة الميدالية البرونزية بعدما فاز الثنائي المكون من أولينا كوستيفيتش وأوليه أوميلتشوك بنتيجة 16-12 على الثنائي الصربي المكون من زورانا أرونوفيتش ودامير ميكيتش.

وخرج العملاق الكوري جين جونج-أوه خالي الوفاض من مشاركته الخامسة وربما الأخيرة في الأولمبياد، بعدما فشلت زميلته في اجتياز مرحلة التصفيات.

وأخفق البطل الفائز بأربع ذهبيات أولمبية في التأهل إلى نهائي منافسات الفردي يوم السبت.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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