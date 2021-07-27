مصحح-جيجي: إصابة رياضيين اثنين و12 من أفراد الأمن في الأولمبياد بكوفيد-19

أخبار اليابان

(لتوضيح أن رياضيا واحدا فقط هو لاعب تنس هولندي وليس الاثنين)

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء يوم الثلاثاء أن اثنين من الرياضيين، من بينهم لاعب تنس هولندي، بالإضافة إلى 12 من أفراد الأمن في الألعاب الأولمبية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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