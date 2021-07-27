اليابانية أوساكا تودع طوكيو 2020 من الدور الثالث

أخبار اليابان

من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - خسرت نعومي أوساكا، التي كانت تمثل أكبر أمل لليابان في إحراز ميدالية ذهبية في التنس، يوم الثلاثاء في الدور الثالث في منافسات فردي السيدات بأولمبياد طوكيو 2020، قائلة إنها لم تعرف كيف تتعامل مع ضغط الحدث.

وتعرضت المصنفة الثانية عالميا لهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-1 و6-4 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في مفاجأة مبكرة وجهت ضربة قوية للآمال اليابانية.

وكانت الألعاب الأولمبية أول بطولة تشارك فيها أوساكا منذ انسحابها من فرنسا المفتوحة في مايو أيار عندما قالت إنها عانت من الاكتئاب لحوالي ثلاثة أعوام.

وقالت أوساكا في مايو أيار إنها ستقاطع المؤتمرات الصحفية من أجل زيادة الوعي بالصحة الذهنية للاعبين، لكنها تحدثت إلى الصحفيين بعد هذه الهزيمة.

وأبلغت اللاعبة اليابانية الصحفيين "بالتأكيد أشعر بالكثير من الضغط هذه المرة. أعتقد أنه ربما لأنني لم ألعب في الأولمبياد من قبل ولأن أول مشاركة هنا كانت ثقيلة بعض الشيء.

"لكني أعتقد أنني سعيدة بالطريقة التي لعبت بها... في ظل هذه الاستراحة التي أخذتها. لقد أخذت فترات راحة طويلة من قبل وتمكنت من تقديم أداء جيد".

وأضاف "وأنا لا أقول إنني فعلت ذلك الآن، لكني أعلم أن توقعاتي كانت أعلى بكثير من النتيجة التي حققتها. ولذلك... أعتقد أن أسلوبي لم يكن رائعا، لكني لم أعرف حقا كيفية التعامل مع هذا الضغط... لذا فهذا أفضل ما كان بإمكاني فعله في هذا الموقف.

"بالنسبة لي، أنا سعيدة حقا بوجودي هنا. أنا حزينة لأنني خسرت بالطبع، لكن بشكل عام سعيدة بتجربتي الأولمبية الأولى".

وفقدت مسابقة التنس الآن أبرز لاعبتين بعد خسارة المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي في الدور الأول يوم الأحد.

وبدت أوساكا، التي أضاءت الشعلة الأولمبية في افتتاح الألعاب، في مزاج سيء على ملاعب طوكيو الزرقاء ولم تصل أبدا إلى مستواها أمام منافستها التشيكية.

وارتكبت اللاعبة اليابانية 18 خطأ سهلا طيلة المباراة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأخطاء السهلة التي ارتكبتها فوندروسوفا.

وفي دور الثمانية تلتقي اللاعبة التشيكية مع الإسبانية باولا بادوسا أو الأرجنتينية ناديا بودوروسكا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)









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