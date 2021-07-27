أسهم اليابان تغلق دون مستوى 28 ألف نقطة لليوم الثاني

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن المؤشر نيكي لم ينجح الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.

ومثلما حدث يوم الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع واعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.49 بالمئة عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو تموز.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 1938.04 نقطة.

وفي سوق الأسهم الأمريكية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز وناسداك على مستويات قياسية الليلة الماضية.

وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29 بالمئة، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09 بالمئة، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html