فيريرا يفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية في ركوب الأمواج

أخبار اليابان





ايتشينوميا (اليابان) (رويترز) - تفوق البرازيلي إيتالو فيريرا على الياباني كانوا إيجاراشي في نهائي مسابقة الرجال ليفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية في ركوب الأمواج يوم الثلاثاء.

وحصل الاسترالي أوين رايت في وقت سابق على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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