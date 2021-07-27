الولايات المتحدة تهزم الصين وصربيا بطلة العالم تتغلب على اليابان

أخبار اليابان





من توشيكي هاشيموتو

طوكيو (رويترز) - أنزلت الولايات المتحدة ثاني هزيمة على التوالي بأشواط متتالية بالصين في الكرة الطائرة للسيدات ليواجه الفريق الصيني حامل اللقب خطر عدم التأهل لأدوار خروج المهزوم.

وفاز الفريق الأمريكي، صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، بخمس ميداليات أولمبية في هذه المسابقة لكن لم يسبق له إحراز الذهبية. وبفوزه 29-27 و25-22 و25-21 تصدر المجموعة الثانية بدون أن يخسر أي شوط عقب تغلبه على الأرجنتين في المباراة الأولى.

وتألقت جوردان طومسون لاعبة الفريق الأمريكي البالغ عمرها 24 عاما مرة أخرى في مشاركتها الأولى بالألعاب الأولمبية، وسجلت 34 نقطة لتحقق رقما قياسيا في طوكيو 2020.

وتحتل الصين، التي تعرضت لهزيمة مفاجئة أمام تركيا في مباراتها الأولى، المركز الخامس في المجموعة الثانية بدون أي نقطة. وتتأهل أول أربعة فرق فقط إلى دور الثمانية.

ونجحت صربيا بطلة العالم في تجاوز اليابان إلى صدارة المجموعة الأولى بعد فوزها 25-23 و25-16 و26-24 على أصحاب الضيافة بعد أن سجلت لها تيانا بوسكوفيتش 34 نقطة.

وصنعت ضربات بوسكوفيتش الفارق في النقاط المهمة عندما كان الفريقان متعادلان في الشوطين الأول والثالث.

وفي وقت سابق، حققت روسيا، التي تشارك باسم اللجنة الأولمبية الروسية، فوزها الأول في طوكيو بعد تغلبها 25-19 و25-15 و25-13 على الأرجنتين بفضل 17 نقطة من ناتاليا جونتشاروفا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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