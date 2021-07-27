الأمريكية مور تفوز بذهبية السيدات في ركوب الأمواج

أخبار اليابان





ايتشينوميا (اليابان) (رويترز) - فازت الأمريكية كاريسا مور بذهبية مسابقة السيدات في ركوب الأمواج في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء بعد تفوقها على الجنوب افريقية بيانكا بيتنداج في النهائي.

ونالت اليابانية أمورو تسوزوكي الميدالية البرونزية لصاحبة الضيافة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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