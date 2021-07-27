تألق روسي واستبعاد ملاكم مغربي وفرحة أردنية في طوكيو

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - استهل مسلم جادجي ماجوميدوف بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل مسعاه لإضافة اللقب الأولمبي إلى حصيلته الحافلة بالألقاب بطريقة مقنعة يوم الثلاثاء قبل أن تشهد المشاركة الأولى في الألعاب للنيوزيلندي ديفيد نيكا أزمة بمحاولة "عض" من منافس مغربي.

وربما يواجه الملاكم الروسي جادجي ماجوميدوف أصعب منافس وهو خوليو سيزار لا كروز وأظهر الملاكم الكوبي لماذا تمتليء حلبة كوكوجيكان التي تقام فيها عادة منافسات مصارعة السومو بصورهما.

وفاز لا كروز بذهبية في أولمبياد ريو 2016 وبأربعة ألقاب في بطولة العالم للهواة في وزن خفيف الثقيل لكن حماسه لم يفتر في الفئة الأعلى بفوزه على الكيني إيلي أجوي أوتشولا 5-صفر.

وسيلتقي لا كروز مع الملاكم الإسباني ايمانويل ريس الذي أطاح بمنافسه فاسيلي ليفيت من قازاخستان بعد أن سدد له سلسلة من اللكمات في الرأس.

وفي وقت سابق فاز نيكا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة المغربي يونس باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واستمر النزال، وحقق نيكا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكا البالغ عمره 25 عاما "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك.

وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم .. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وأعلن مسؤولو مسابقة الملاكمة في الأولمبياد استبعاد الملاكم المغربي بسبب "تصرفه غير الرياضي".

ولم يرد المتحدث باسم بعثة المغرب في طوكيو على طلب للتعليق.

وقال المنظمون في بيان "كان من الواضح جدا أن الملاكم حاول عض أذن/وجه خصمه في الجولة الثالثة من النزال".

* إثارة كبيرة

وشهدت الفترة المسائية إثارة كبيرة حيث تجرع الاكوادوري خوليو كاستيو وصيف البطل في بطولة العالم 2019 والمصنف الثالث في طوكيو هزيمة مفاجئة 4-صفر أمام الأردني حسين عشيش.

وجثا الملاكم الأردني على ركبتيه من الفرحة بعد انتهاء النزال وسيلتقي مع البرازيلي ابنر تيشيرا على مكان في قبل النهائي لضمان الحصول على ميدالية.

وقال عشيش "السعادة لا تسعني. واجهت منافسا قويا للغاية. أعرف طريقته لكني نفذت تعليمات المدرب بدقة".

وينافس جادجي ماجوميدوف في طوكيو تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب حرمان بلاده من المنافسة تحت علمها ونشيدها الوطني جراء فضيحة منشطات ويعد من أبرز المرشحين لنيل الذهب في طوكيو ليضيفها للقبه العالمي في 2019.

واستغرق جادجي ماجوميدوف بعض الوقت قبل التغلب على منافسه الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة.

وتسبب الملاكم الروسي في مشاكل لمنافسه الجزائري (34 عاما) الذي سقط على ركبتيه بعد لكمة خطافية.

وخاض الملاكم البريطاني بات مكورماك المصنف الأول في وزن الوسط للرجال نزالا سهلا أيضا أمام منافسه اليكساندر رادجينو من روسيا البيضاء وتقدم لدور الثمانية بالفوز 5-صفر.

وسيلتقي مكورماك، الذي تأهل شقيقه التوأم لوك أيضا لدور الثمانية في وزن الخفيف، مع بابو-اوسمون باتوروف.

وقال مكورماك الذي سيتحول إلى عالم الاحتراف بعد الألعاب "شاهدته يفوز في الدور الأول. إنه ملاكم جيد لكني لو لعبت بطريقتي فانني أستطيع الفوز عليه.

"كان النزال سهلا اليوم. حدث ارتباك في بعض اللحظات لكنه كان انتصارا سهلا. أتمنى التتويج بالذهب في النهاية".

وتفوقت التركية بوسيناز سورمينيلي بطلة العالم في وزن الوسط والمصنفة الأولى بسهولة على البولندية كارولينا كوشفسكا 5-صفر.

وتقدمت التايوانية تشين نين-تشين، التي فازت بلقب العالم في وزن الوسط في 2018 أيضا بالفوز 3-2 على الإيطالية أنجيلا كاريني في النزال الأخير للفترة الأولى يوم الثلاثاء.

وانتفض الكوبي رونيل إيجلاسياس بطل الأولمبياد والعالم السابق في وزن خفيف الوسط في الجولة الأخيرة ليفوز على الياباني سيون أوكازاوا 3-2.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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