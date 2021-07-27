الياباني ناجاسي يفوز بذهبية أقل من 81 كيلوجراما للرجال في الجودو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز الياباني تاكانوري ناجاسي بذهبية وزن أقل من 81 كيلوجراما للرجال في مسابقة الجودو بألعاب طوكيو يوم الثلاثاء بعد تفوقه على المنغولي سعيد مولاي في النهائي.

ونال النمساوي شامل بورتشاشفيلي والبلجيكي ماتياس كاسه الميدالية البرونزية وهي أول ميدالية أولمبية لهما.

وبانتصار ناجاسي، الحاصل على برونزية في دورة ريو، تكون اليابان قد حققت خامس ذهبية لها في الجودو في الألعاب لتقترب من معادلة رقمها القياسي الأولمبي السابق البالغ ثمانية ألقاب في ألعاب أثينا 2004.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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