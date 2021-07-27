نيشيكوري يحافظ على آمال اليابان في التنس بالأولمبياد بعد خروج أوساكا

أخبار اليابان





من روزانا لطيف

طوكيو (رويترز) - حافظ كي نيشيكوري على آمال اليابان في الحصول على ميدالية أولمبية في التنس بفوز صعب في فردي الرجال يوم الثلاثاء بعد ساعات من خروج مواطنته نعومي أوساكا من فردي السيدات في مفاجأة مدوية في ألعاب طوكيو.

وقال نيشيكوري، الفائز ببرونزية في ألعاب ريو 2016، إنه لم يفقد ثقته بنفسه يوم الثلاثاء رغم اعترافه بأن اللعب على أرضه في غياب الجماهير أثر بعض الشيء على الأداء في خضم قيود جائحة كورونا المفروضة في العاصمة اليابانية.

وقال بعد فوزه 7-6 و3-6 و6-1 على الأمريكي ماركوس جيرون في الدور الثاني "من الصعب أن أشعر أني ألعب في بلدي في غياب الجماهير لكني أحظى بمساندة كبيرة من الفريق الياباني وهو الشيء الوحيد الجيد.

"لكني استمتع بالوجود في الملعب بعد أن تحقق حلم الطفولة بالمشاركة في الأولمبياد".

وفاز نيشيكوري بالشوط الفاصل المتقارب في المجموعة الأولى لكنه لم يتعاف من تأخره بكسر للإرسال في المجموعة الثانية لتمتد المباراة لمجموعة حاسمة.

وزاد اللاعب البالغ عمره 31 عاما إيقاعه في المجموعة الأخيرة وكسر إرسال جيرون ثلاث مرات ليضرب موعدا مع إيليا إيفاشكا من روسيا البيضاء.

ويحتل نيشيكوري، الذي تفوق على أندريه روبليف المصنف الخامس في الدور الأول، المركز 69 في التصنيف العالمي لكنه كان لفترة طويلة أبرز لاعب آسيوي في بطولات المحترفين وبلغ أعلى مركز في تاريخه بالتصنيف العالمي (الرابع) بعد صعوده إلى نهائي أمريكا المفتوحة 2014.

وفي وقت سابق تقدم اليوناني ستيفانوس تيتيباس إلى الدور الثالث بينما خرجت أوساكا، التي كانت تمثل أكبر أمل لليابان في إحراز ميدالية ذهبية في التنس، يوم الثلاثاء بعد هزيمة مفاجئة بنتيجة 6-1 و6-4 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على الملعب الرئيسي.

وتم إغلاق سقف الملعب الرئيسي في مجمع أرياكي للتنس للسماح بإقامة مباريات الثلاثاء رغم إيقاف اللعب لفترة وجيزة في أماكن أخرى بسبب سقوط أمطار صباحية في طوكيو.

وثأر المصنف الرابع عالميا تيتيباس لهزيمته بثلاث مجموعات متتالية أمام فرانسيس تيافو في ويمبلدون الشهر الماضي ليتغلب على منافسه الأمريكي 6-3 و6-4 ليحجز مكانه في الدور الثالث.وأرجع تيتيباس الفضل في الفوز إلى "تحسن مستوى تركيزه" في الألعاب. وجاءت هزيمته في الدور الأول في ويمبلدون بعد أيام قليلة من خسارة تفطر القلب في مباراة من خمس مجموعات أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي فرنسا المفتوحة.

كما تقدم الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، الذي نزل الملعب بعد استئناف اللعب بعد الظهر، إلى الدور الثالث بفوزه 6-4 و7-5 على التشيكي توماش ماتشاك.

* صراع مفتوح على اللقب

وأصبح الصراع على اللقب مفتوحا في مسابقة السيدات بعد خروج أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى والمصنفة الثانية عالميا يوم الثلاثاء في واحدة من أكبر مفاجآت الألعاب.

وكانت الألعاب الأولمبية أول بطولة تشارك فيها أوساكا منذ انسحابها من فرنسا المفتوحة في مايو أيار عندما قالت إنها عانت من الاكتئاب لحوالي ثلاثة أعوام.

وقالت أوساكا في مايو أيار إنها ستقاطع المؤتمرات الصحفية من أجل زيادة الوعي بالصحة الذهنية للاعبين، لكنها تحدثت إلى الصحفيين بعد هذه الهزيمة.

وأبلغت اللاعبة اليابانية الصحفيين "بالتأكيد أشعر بالكثير من الضغط هذه المرة. أعتقد أنه ربما لأنني لم ألعب في الأولمبياد من قبل ولأن أول مشاركة هنا كانت ثقيلة بعض الشيء.

"لكني أعتقد أنني سعيدة بالطريقة التي لعبت بها... في ظل هذه الاستراحة التي أخذتها. لقد أخذت فترات راحة طويلة من قبل وتمكنت من تقديم أداء جيد".

وأضافت "وأنا لا أقول إنني فعلت ذلك الآن، لكني أعلم أن توقعاتي كانت أعلى بكثير من النتيجة التي حققتها. ولذلك... أعتقد أن أسلوبي لم يكن رائعا، لكني لم أعرف حقا كيفية التعامل مع هذا الضغط... لذا فهذا أفضل ما كان بإمكاني فعله في هذا الموقف.

"بالنسبة لي، أنا سعيدة حقا بوجودي هنا. أنا حزينة لأنني خسرت بالطبع، لكن بشكل عام سعيدة بتجربتي الأولمبية الأولى".

ووصفت فوندروسوفا، التي لم يسبق لها مواجهة أوساكا من قبل، المباراة بأنها واحدة من أعظم الانتصارات في مسيرتها.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما "بالطبع إنها واحدة من أكبر الانتصارات في مسيرتي. نعومي لاعبة رائعة وحصلت على الكثير من الألقاب الكبرى وكنت أعرف أنها ستكون مواجهة صعبة. لكني سعيدة بالطريقة التي لعبت بها".

وتأتي خسارة أوساكا بعد خروج آشلي بارتي المصنفة الأولى وارينا سبالينكا المصنفة الثالثة عالميا من البطولة.

وقالت فوندروسوفا التي ستلتقي مع الاسبانية باولا بادوسا في الدور المقبل "كل اللاعبات يقدمن أداء رائعا. وصلنا الآن إلى دور الثمانية وسنرى".

وخسرت باربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة أيضا يوم الثلاثاء بنتيجة 1-6 و6-2 و6-3 أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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