الرباعة الكندية شارون تفوز بذهبية وزن 64 كيلوجراما في طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت الرباعة الكندية مود شارون بذهبية وزن 64 كيلوجراما في منافسات رفع الاثقال للسيدات في ألعاب طوكيو بعد أن حققت 236 كيلوجراما في المجموع يوم الثلاثاء.

ونالت الإيطالية جيورجيا بوردينيون الفضية وحصلت التايوانية وين-هوي تشين على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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