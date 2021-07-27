اللجنة الأولمبية الروسية تفوز بذهبية فرق السيدات للجمباز

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - فازت اللجنة الأولمبية الروسية بمسابقة فرق السيدات ضمن منافسات الجمباز في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء لتحرم الأمريكية سيمون بايلز من تحقيق حلمها الأولمبي بالفوز بست ذهبيات في العاصمة اليابانية.

ونالت الولايات المتحدة الفضية وحصلت بريطانيا على البرونزية.

وخرجت نجمة الجمباز الأمريكية الشهيرة بايلز من منافسات فرق السيدات يوم الثلاثاء لتتخلى بذلك عن سعيها لأن تصبح أنجح رياضية أولمبية على مستوى اللعبة.

وبعد محاولة سيئة في حصان القفز في بداية منافسات فرق السيدات ظهرت كلمة "انسحاب" بجانب اسم اللاعبة الأمريكية في قائمة المتنافسات ما يعني عدم استمرارها في هذه المنافسة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html